Западные спецслужбы сообщили о секретном подразделении ГРУ в Европе

К отравлению Скрипалей в Великобритании и болгарского бизнесмена Эмилиана Гребева, а также к попытке переворота в Черногории могло быть причастно секретное подразделение Главного управления Генштаба (бывшее ГРУ) под номером 29155. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в спецслужбах четырех стран.

Западные спецслужбы пришли к выводу, что эти операции являются частью «скоординированной и продолжающейся кампании по дестабилизации Европы». По данным газеты, спецподразделение действует уже более десяти лет, но обнаружить его удалось только сейчас.

The New York Times утверждает, что подразделение базируется в 161-м тренировочном центре специалистов особого назначения, которое находится на востоке Москвы в ведении ГРУ. Некоторые сотрудники части 29155 участвовали в военных кампаниях в Афганистане, Чечне, на Украине, и получали за это награды.

Европейские спецслужбы впервые обратили внимание на спецподразделение после неудачной попытки государственного переворота в Черногории в 2016 году. Власти Черногории считают, что к нему причастны российские спецслужбы, которые хотели сорвать вступление страны в НАТО. В частности, заочно к тюремному срок был приговорен Владимир Попов, которого называют сотрудником ГРУ.

Оценить масштаб работы спецподразделения спецслужбы смогли только после отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Британские власти определили двух подозреваемых — Александра Петрова и Руслана Боширова (по версии The Insider и Bellingcat, их настоящие имена — Александр Мишкин и Анатолий Чепига). Однако за год до этого трое сотрудников подразделения 29155 уже прилетали в Великобританию, предположительно — для отработки операции. Одним из них был Мишкин, двое других использовали псевдонимы Сергей Павлов и Сергей Федотов. Затем спецслужбы выяснили, что «Павлов» и «Федотов» участвовали в 2015 году в попытке отравления болгарского торговца оружием Эмилиана Гебрева.

По данным The New York Times, руководитель спецподразделения — генерал Андрей Аверьянов. В 1988 году он закончил военную академию в Ташкенте, в 2015 году получил медаль Героя России. Газета предполагает, что он участвовал в обеих чеченский войнах. Сейчас он якобы живет в старом доме советской постройки недалеко от штаб-квартиры спецподразделения.