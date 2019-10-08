Делегация Швейцарии на переговорах с Ильхамом Алиевым фото

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Совета кантонов Швейцарии Жаном-Рене Фурнье. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

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