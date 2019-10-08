США ликвидировали лидера «Аль-Каиды в Индостане»

США подтвердили сообщение афганской разведки о ликвидации Асима Умара, возглавлявшего террористическую организацию «Аль-Каиды в Индостане».

Как пишет NEWSru.co.il, операция была проведена совместным американо-афганским контингентом на базе организации «Талибан» в афганской провинции Гильменд. Вместе с Умаром погибли его связной с лидером «Аль-Каиды» Айманом Аз-Завахири и 22 боевика «Талибана». Еще 14 боевиков, включая граждан Пакистана и Бангладеш, задержаны.

Местные власти сообщают, что, помимо боевиков и руководителей террористов, в ходе операции погибли около 40 гражданских лиц, справлявших свадьбу недалеко от места проведения операции.