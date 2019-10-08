Леонид Швец, автор haqqin.az 11:29

Речь, конечно, идет не о воскресшем вожде мирового пролетариата, а о президенте Эквадора Ленине Морено, который столкнулся с массовыми протестами после отмены субсидий на горючее. Цены на топливо выросли в два раза, и привыкшие к государственной поддержке граждане возмутились. Это какой-то неправильный Ленин!

Разочарование в 66-летнем президенте тем более горькое, что он своей карьерой тесно связан с предыдущим главой государства, Рафаэлем Корреа, который всячески выступал за социалистическую политику в духе венесуэльского лидера Уго Чавеса. Тот значительную часть доходов от продажи нефти тратил на борьбу с бедностью и прочие социальные программы. Правда, социалистическое хозяйствование полностью разрушило экономику Венесуэлы и угробило вместе с ней и нефтяную промышленность. Нынешний президент Эквадора не захотел повторять этот опыт, хотя раньше был склонен думать иначе. Ленин Морено был вице-президентом при Корреа с 2006 по 2013 годы, а на президентских выборах 2017 года выдвигался от партии, возглавляемой Корреа – «Альянса гордой и независимой родины». Теперь же именно Рафаэля Корреа и преемника Чавеса Николаса Мадуро нынешний президент Эквадора считает разжигателями массового протеста.

Ленин Морено совсем не против государственного субсидирования цен, но в казне на это удовольствие просто нет денег. Совсем не богатому Эквадору такая программа социальной поддержки стоила 1,4 миллиарда долларов в год. Морено перехватил денег у Международного валютного фонда – 4,2 миллиарда, но при этом обязался урезать государственные расходы. Его попытка навести порядок в финансах уже стоила ему падения поддержки с 70% до 30%. А скачок цен на бензин на четверть, а на дизельное топливо – вдвое стало мерой, с которой население оказалось не готово мириться. Протесты с столице Эквадора Кито сопровождаются актами вандализма, погромами, поджогами полицейских машин и блокировкой дорог. Силы правопорядка сильно уступают в численности протестующим и потому не могут им помешать. Президенту пришлось отменить государственный визит в Германию и ввести чрезвычайное положение на 60 дней. И уже совсем чрезвычайный шаг – переезд правительства из парализованного Кито в Гуаякиль – на 400 с лишним километров южнее. Правда, непонятно, что может протестующим точно так же парализовать работу государственных органов в Гуаякиле.