Ленин эвакуировал правительство по горячим следам
Речь, конечно, идет не о воскресшем вожде мирового пролетариата, а о президенте Эквадора Ленине Морено, который столкнулся с массовыми протестами после отмены субсидий на горючее. Цены на топливо выросли в два раза, и привыкшие к государственной поддержке граждане возмутились. Это какой-то неправильный Ленин!
Разочарование в 66-летнем президенте тем более горькое, что он своей карьерой тесно связан с предыдущим главой государства, Рафаэлем Корреа, который всячески выступал за социалистическую политику в духе венесуэльского лидера Уго Чавеса. Тот значительную часть доходов от продажи нефти тратил на борьбу с бедностью и прочие социальные программы. Правда, социалистическое хозяйствование полностью разрушило экономику Венесуэлы и угробило вместе с ней и нефтяную промышленность. Нынешний президент Эквадора не захотел повторять этот опыт, хотя раньше был склонен думать иначе.
Ленин Морено был вице-президентом при Корреа с 2006 по 2013 годы, а на президентских выборах 2017 года выдвигался от партии, возглавляемой Корреа – «Альянса гордой и независимой родины». Теперь же именно Рафаэля Корреа и преемника Чавеса Николаса Мадуро нынешний президент Эквадора считает разжигателями массового протеста.
Ленин Морено совсем не против государственного субсидирования цен, но в казне на это удовольствие просто нет денег. Совсем не богатому Эквадору такая программа социальной поддержки стоила 1,4 миллиарда долларов в год. Морено перехватил денег у Международного валютного фонда – 4,2 миллиарда, но при этом обязался урезать государственные расходы. Его попытка навести порядок в финансах уже стоила ему падения поддержки с 70% до 30%. А скачок цен на бензин на четверть, а на дизельное топливо – вдвое стало мерой, с которой население оказалось не готово мириться.
Протесты с столице Эквадора Кито сопровождаются актами вандализма, погромами, поджогами полицейских машин и блокировкой дорог. Силы правопорядка сильно уступают в численности протестующим и потому не могут им помешать. Президенту пришлось отменить государственный визит в Германию и ввести чрезвычайное положение на 60 дней. И уже совсем чрезвычайный шаг – переезд правительства из парализованного Кито в Гуаякиль – на 400 с лишним километров южнее. Правда, непонятно, что может протестующим точно так же парализовать работу государственных органов в Гуаякиле.
Значительную роль в нынешних событиях играют представители коренных народов, которые больше других пострадали от утраты государственной поддержки. В ближайшее время ожидается прибытие в Кито двадцатитысячного марша индейцев, а Конфедерация коренных народов Эквадора призвала к общенациональной акции протеста.
Рафаэль Корреа мстительно заявил, что происходящее знаменует конец Ленина, и призвал к проведению досрочных выборов. И пока, действительно, не очень понятно, как власти удастся погасить волну протестов, которая еще только набирает силу. Люди не готовы внезапно оказаться без государственной помощи, когда долгие годы считали ее чем-то само собой разумеющимся.