Лавров: Турция уважает суверенитет Сирии

В ходе состоявшегося накануне телефонного разговора глав МИД Турции и России Мевлют Чавушоглу подтвердил уважение к суверенитету и территориальной целостности Сирии. Об этом журналистам сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

"Вчера я разговаривал по телефону с министром иностранных дел Турции, который твердо и однозначно подтвердил мне, что турецкая сторона уважает суверенитет и территориальную целостность САР и во всех своих действиях будет исходить из того, что конечной целью наших усилий является, в том числе, и восстановление в полном объеме территориальной целостности сирийского государства", - сказал глава МИД России.

Российский министр также рассказал, что Москва обсуждала с сирийскими курдами и официальным Дамаском обеспечение безопасности в данном регионе после заявлений Анкары и Вашингтона о ситуации на северо-востоке Сирии.