Премьер-министр Никол Пашинян недоволен деятельностью министра иностранных дел Зограба Мнацаканяна, в частности, в карабахском вопросе и по части работы с российской стороной. Об этом пишет газета "Паст".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в начале октября, на заседании клуба "Валдай" в Сочи заявил, что вопреки относительному спокойствию на линии соприкосновения Армении и Азербайджана, переговорный процесс снять с "тормозов" не получается. А заявления, что Карабах - это Армения, не помогают создавать атмосферу для возобновления политического процесса, сказал российский министр.

"Премьер зол из-за неожиданного и жесткого заявления Лаврова. Упоминая заявление Пашиняна "Карабах – это Армения, и точка", российский министр практически обвинил армянскую сторону, и сделано это было впервые. В связи с этим Пашинян считает, что Мнацаканян не выполнил должным образом свою работу и не объяснил российской стороне значение его заявления, не представил позицию армянской стороны", – пишет издание.