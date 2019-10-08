Талибы оставили Кабул без света

Боевики радикального движения "Талибан" взорвали опорную вышку линий электропередач в провинции Парван на востоке Афганистана, что привело к отключению электричества в столице страны Кабуле, сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на представителя местной полиции.

"В среду утром боевики "Талибана" взорвали опорную вышку линий электропередачи в уезде Саланг провинции Парван примерно в 70 км к северу от Кабула, оставив таким образом столицу в темноте", - сообщил источник.

Агентство отмечает, что ремонтные работы по восстановлению электроснабжения в Кабуле уже начались.