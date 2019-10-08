Чрезвычайный и полномочный посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер встретился с азербайджанскими военнослужащими, участвовавшими в многонациональных бригадных тактических учениях Saber Junction-2019, прошедших в учебно-тренировочном центре Хоэнфельс в Германии.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана, выступая на мероприятии, посол Э.Литценбергер, напомнив, что основа сотрудничества между Азербайджаном и НАТО заложена еще в 1994 году, отметил, что за этот период военнослужащие азербайджанской армии приняли участие во многих учениях и курсах.

Американский дипломат подчеркнул, что проводимые учения играют большую роль в усовершенствовании знаний и навыков военнослужащих, и пожелал им успехов в дальнейшей службе.