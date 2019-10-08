Страдающий нейроурологической болезнью подросток успешно прооперирован
Успешная операция была проведена в отделении "Почечные болезни и трансплантология" под руководством заведующего отделением, известного хирурга-специалиста в области урологии и трансплантологии Рашада Шолана.
У поступившего в Республиканский лечебно-диагностический центр 12-летнего подростка наряду нейромускулярным заболеванием проявлялись комбинированные урологические проблемы. После тщательного и детального обследования пациента командой опытных специалистов было решено провести операцию.
"Нейроурологические заболевания часто появляются на фоне заболеваний центральной нервной системы. В итоге длительного наблюдения и комплексного лечения можно достичь положительных результатов.
Собрав консилиум врачей, мы тщательно изучили состояние больного, стала ясна полная картина недуга пациента. Хирургическое вмешательство и правильно выбранная лечебная тактика привели к прекрасному результату.
В нашем отделении успешно лечатся все нейроурологические заболевания, обратившиеся к нам пациенты возвращаются домой уже здоровыми", - отметил заведующий отделением, уролог-хирург, трансплантолог, доктор философии по медицине Рашад Шолан.