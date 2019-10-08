Депутаты Госдумы пока не будут ездить в США из-за ситуации с депутатом Ингой Юмашевой, которую задержали и допросили сотрудники ФБР, сказала советник председателя Думы по СМИ Анастасия Кашеварова, сообщает РИА Новости.

По словам Кашеваровой, не состоялась поездка главы думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова. В Госдуме ожидают объяснений и извинений от американской стороны в связи с инцидентом с Юмашевой.

6 октября ФБР задержало в аэропорту Нью-Йорка и в течение часа допрашивало российского депутата Ингу Юмашеву, которая прибыла в США на форум «Диалог Форт-Росс». В Кремле сочли неприемлемым этот инцидент. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, случившееся вызывает озабоченность.