В письме грузинский патриарх обвиняет азербайджанскую сторону в том, что она фактически отрезала монастыри Чичхитури и Удабно от посещения паломников. Примечательно, что данное письмо опубликовано накануне важного государственного визита нового премьер-министра Грузии Георгия Гахарии в Азербайджан. В качестве своего первого межгосударственного визита Гахария выбрал именно Азербайджан.

Патриархия Грузии опубликовала письмо Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго к председателю Духовного управления мусульман Кавказа, адресованное Шейхульисламу Аллахшукюру Пашазаде в связи с монастырским комплексом Кешикчидаг (Давид-Гареджи).

В своем письме грузинский патриарх отмечает, что согласно договорам 1938 и 1966 годов, а также карты, подготовленной Народным комиссариатом внутренних дел (НКВД) монастыри Удабно и Чичхитури были зафиксированы в пределах Грузии.

«Сегодня совершенно непонятны притязания азербайджанской стороны, с 2019 года фактически лишившие нас монастырей Чичхитури и Удабно, вблизи которого, на пока еще неопределенном месте построили пограничный сектор и полностью отрезали эти обители от посещения паломников, туристов и даже священнослужителей, с чем, естественно, мы не смиримся», - говорится в письме.

Грузинский патриарх призывает азербайджанскую сторону восстановить статус-кво и возобновить посещение Удабно и Чичхитури для духовных лиц, паломников и туристов.

Напомним, что 14 июля граждане Грузии учинили инцидент в отношении пограничного наряда ГПС Азербайджана. МИД Азербайджана потребовал объяснений от посла Грузии в Баку в связи с этим инцидентом, произошедшим на служебной заставе Кешикчи Гала Шамкирской погрангруппы Азербайджана.