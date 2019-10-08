США ввели запрет на выдачу виз для членов правительства Китая и Коммунистической партии КНР, причастных к нарушениям прав уйгуров, казахов и других мусульманских меньшинств в Синьцзяне. Об этом, как передает Bloomberg, сказал госсекретарь США Майкл Помпео.

Согласно информации, ограничения могут также распространяться на членов семей чиновников.

Помпео призвал власти Китая остановить репрессии в Синьцзяне, освободить задержанных и прекратить принуждать меньшинства, живущие за рубежом, вернуться в Китай, где их ждет неопределенная судьба.

Накануне Министерство торговли США ввело ограничения на американскую продукцию, экспортируемую в 28 организаций, включая Бюро общественной безопасности и коммерческие компании в Синьцзяне, причастные к репрессиям. Китай, в свою очередь, опротестовал санкции, объявив происходящее в КНР своим внутренним делом.