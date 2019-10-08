Минздрав объявил войну гриппу

Министр здравоохранения Октай Ширалиев подписал приказ по усилению мер по борьбе с гриппом и острыми респираторными заболеваниями. Документ охватывает осенне-зимний период 2019-2020 годов. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Азербайджана.

Согласно информации, приказ министра предусматривает проведение санитарно-просветительских мероприятий, организацию наблюдения за состоянием учащихся в школах и малышей в детских садах, госпитализацию детей и пожилых людей при подозрении на заболевание, организацию усиленного режима в медицинских учреждениях, обязательное обеспечение медицинского персонала медицинскими масками.

Также даны указания руководителям центров гигиены и эпидемиологии городов и районов республики в связи с усилением мер по профилактической дезинфекции, созданию запасов лекарственных препаратов для лечения гриппа и ОРВИ, усилению строгого соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил в общеобразовательных и дошкольных детских учреждениях, а также медицинских учреждениях.

Согласно приказу, будут дезинфицированы все учебные заведения страны.