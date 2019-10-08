В США девятилетнего мальчика обвинили в убийстве пяти человек

Девятилетнего жителя Иллинойса обвинили в пяти убийствах, двух поджогах и одном поджоге с отягчающими обстоятельствами, сообщил в интервью журналу Peoria Journal Star прокурор штата Грег Мингер.

Как сообщает издание, мальчик устроил пожар 6 апреля в передвижном доме. Погибли пять человек, в том числе трое детей. Двоим удалось спастись.

Пожар начался в 11 часов вечера. К моменту, когда пожарные прибыли на место происшествия, дом был полностью охвачен огнем.

Мингер рассказал, что решение предъявить обвинение ребенку далось ему тяжело.