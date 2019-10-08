Фонд Навального объявили иностранным агентом

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального включен в список иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте Минюста России, пишет «Лента.ру».

Согласно заявлению министерства, в ходе контроля за деятельностью ФБК выявлены признаки, которые позволили вынести такое решение. На каких именно основаниях ФБК включили в реестр, не уточняется.

13 сентября стало известно, что в 31 российском городе прошли обыски у сотрудников ФБК. По данным главы правозащитной группы «Агора» Павла Чикова, обыски проводились на основании 94 постановлений Басманного суда Москвы. Предположительно, они связаны с делом об отмывании ФБК миллиарда рублей. Уголовное дело о легализации миллиарда рублей было возбуждено в отношении руководителей ФБК в начале августа. В СК сообщили об аресте более ста счетов ФБК.

Закон об иностранных агентах вступил в силу в 2012 году, в список попадают организации, получающие иностранное финансирование и занимающиеся политической деятельностью.