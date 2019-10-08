На специальном 3D-биопринтере, который разработала российская компания 3D Bioprinting Solutions, космонавты смогли вырастить небольшой кусок искусственной говядины, размером всего несколько миллиметров, сообщил ТАСС руководитель проекта по биопечати, управляющий партнер 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани.

Израильская компания Aleph Farms вместе с партнерами из России и США впервые вырастила на Международной космической станции искусственное мясо. Об этом Aleph Farms сообщила в Twitter.

Для выращивания мяса специалисты компании берут клетки у коров, выращивают их в специальной питательной среде, а затем собирают из них искусственную мышечную ткань. На Земле этот процесс происходит медленнее, так как его ограничивает гравитация: мясо растет тонкими слоями. В условиях же МКС, где гравитация намного меньше, чем на Земле, мышечная ткань растет во все стороны и этот процесс происходит быстрее.

Эксперимент с производством говядины длился в течение семи дней. Далее в планах специалистов вырастить также искусственное мясо кролика и рыбы.

В пресс-релизе Aleph Farms сообщается, что для производства одного килограмма искусственного мяса нужно от 10 тыс. до 15 тыс. литров воды. Пока на МКС нет подобных ресурсов, однако эксперимент важен для того, чтобы исследовать возможности производства искусственного мяса в условиях космоса.