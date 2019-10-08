В Белграде увековечили память турецкого посла, убитого армянскими террористами

В Белграде состоялось открытие памятника бывшему послу Турции в Югославии, погибшему при вооруженном нападении террористов Армянской секретной армии освобождения Армении (ASALA) в 1983 году. Об этом пишет сайт турецкой телерадиокомпании TRT.

Памятник у здания посольства Турции открыли министр иностранных дел Турции и Сербии - Мевлют Чавушоглу и Ивица Дачич. Турецкий министр выразил благодарность Сербии за борьбу с терроризмом, подчеркнув, что Турция также ведет борьбу с любыми видами терроризма.

Ивица Дачич отметил, что память об Ахмете Галипе Балкаре, погибшем от рук террористов, будет сохранена навеки.

9 марта 1983 года у здания посольства Турции в Белграде террористы ASALA открыли огонь из автоматов по послу Турции Ахмету Галипу Балкару. Балкар был тяжело ранен и через два дня скончался. Был убит и мимо проходивший студент, в которого попала одна из пуль. Нападавшие Киркор Левонян и Раффи Александр были задержаны 9 марта 1984 года. Они были приговорены к 20 годам тюремного заключения.