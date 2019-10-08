По мнению Баласаняна, Никола Пашиняна к власти привели «известные центры» на Западе, которые продолжают управлять им и указывать, что делать.

Он заявил, что Никол Пашинян в 2016 году пытался управлять протестом, который возник после захвата здания полка патрульно-постовой службы полиции в Ереване группой «Сасна Црер», которую Баласанян назвал «террористической группой».

Недавнюю встречу премьера Армении с лидерами партии «Сасна Црер» Гарегином Чугасзяном и Жирайром Сефиляном Баласанян охарактеризовал как попытку оказать давление на инакомыслящих.

«Никол Пашинян пытается терроризировать всех, в том числе меня, говоря: «Вот, смотрите, у меня есть боевое крыло, которое по первому щелчку пальца с вами разберется физически». Я хочу сказать Пашиняну и «Сасна Црер», чтобы вообще не пытались вести такие разговоры, они за это ответят. Трусы – это Пашинян и его сторонники… В 2016 году мы простили этих террористов и не убили, но сейчас я заявляю – всех физически уничтожим, если они попытаются осуществить провокации и террористические действия против меня, нашего народа», — сказал Баласанян в интервью изданию LIVEnews.am.

Виталий Баласанян также заявил, что «Сасна Црер» и Никол Пашинян «являются элементами одной террористической группы» и призвал всех армян мира «сделать шаг». Он также отметил, что в 2018 году Никол Пашинян пришел к власти, осуществив госпереворот.