Названы имена лауреатов Нобелевской премии по химии

Нобелевская премия по химии в 2019 году присуждена американскому физику Джону Гуденафу, британскому химику Стэнли Уиттингэму и японскому химику Акире Ёсино за развитие литий-ионных батарей. Об этом сообщил представитель Нобелевского комитета.

В прошлом году награду получили Фрэнсис Арнольд (США) "за направленную эволюцию ферментов", а также Джордж Смит (США) и Грегори Винтер (Великобритания) за исследование в области пептидов и антител.

Впервые Нобелевскую премию по химии вручили в 1901 году, с тех пор ее лауреатами становились 181 человек. Сейчас члены Нобелевского комитета только объявляют лауреатов, само вручение состоится 10 декабря в Стокгольме. Кроме медали лауреатам достанется 9 млн шведских крон (около $914,5 млн.).