Сегодня некоторые западные СМИ распространили информацию о том, что военные подразделения турецкой армии начали пересекать границу с Сирией в регионе, где Анкара планирует проводить операцию по созданию зоны безопасности. В частности, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на турецкий источник, пожелавший остаться неназванным.

"Турецкие войска начали пересекать границу на северо-востоке Сирии, чтобы вынудить поддерживаемых США курдских боевиков отойти от границы", - приводит агентство слова источника.

В то же время министр национальной обороны Турции Хулуси Акар отметил, что "в настоящее время продолжается процесс переброски войск к границе и подготовки к проведению операции".

6 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом, по итогам которых Вашигтон сообщил, что не станет поддерживать и каким-либо образом участвовать в военной операции Турции на севере Сирии, а американские военные не будут находиться поблизости от места ее проведения. 7 октября президент Турции сообщил, что США начали отводить войска с северо-востока Сирии, где Анкара намеревалась провести операцию по созданию зоны безопасности.