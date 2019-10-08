Премьер Грузии И.Алиеву: «Мы докажем врагам, что мы братья»

«Первый визит в ранге премьер-министра в Азербайджан не является случайностью, поскольку я уверен, что этим визитом мы еще раз докажем нашим друзьям и врагам, что между Грузией и Азербайджаном не существует проблем, которые невозможно по-братски, дружественно решить», - заявил Гахария.

Грузия и Азербайджан докажут всем, что у них нет нерешаемых проблем, сказал глава грузинского правительства Георгий Гахария на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку, сообщает «Спутник Грузия».

Премьер поблагодарил президента Азербайджана за теплый прием.

«Азербайджан и Грузия являются близкими друзьями и партнерами. Наше партнерство действительно вышло за рамки регионального значения и стало темой международного уровня, особенно в экономическом измерении, в сферах энергоносителей, транспорта, торговли», - сказал Гахария, по словам которого, Грузия и Азербайджан твердо и непоколебимо поддерживают друг друга на международной арене.

«Сегодня, как и всегда, наш визит, разговоры и деловые рассмотрения будут крайне продуктивными и еще раз докажут всем - и нашим друзьям, и врагам, что Грузия и Азербайджан всегда найдут правильные слова и пути для решения проблем», - отметил премьер Гахария.

На встрече внимание было уделено основным направлениям стратегического партнерства, в том числе проектам регионального значения, в которых участвуют Грузия и Азербайджан.