PASHA Bank подписал соглашение о государственно-частном партнерстве

Сегодня в Баку во время третьего международного форума "Цифровой торговый хаб: цифровизация Шелкового пути", организованного Центром анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана (ЦАЭРК), подписано соглашение о государственно-частном партнерстве между ЦАЭРК, PASHA Bank, B.EST Solutions и AzerTelecom.

Как сообщает haqqin.az, соглашение было впервые подписано онлайн посредством Asan İmza.

Мероприятие проходит при поддержке AzerTelecom, B.EST Solutions, Caspian Audit и спонсорстве PASHA Bank. В работе форума принимает участие около 200 делегатов из США, Израиля, России, Великобритании, Эстонии и других стран мира.