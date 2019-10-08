Синоптики рассказали о погоде на завтра
Завтра, 9 октября, в Баку и на Апшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, в основном без осадков, утром местами слабый туман. Временами усиливающийся северо-западный ветер утром сменится на юго-восточный, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 15-17, днем 21-23 тепла, в Баку ночью 15-17, днем 22-24 градуса тепла.
Атмосферное давление выше нормы - 768 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 50-60%.
Согласно медико-метеорологическому прогнозу, колебания метеорологических факторов днем на Апшероне благоприятно скажутся на состоянии метеочувствительных людей.
В регионах Азербайджана в основном без осадков, однако в некоторых восточных районах ожидаются дожди. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный, временами с усилением. Температура воздуха ночью 13-18, днем 23-28, в горах ночью 6-11, днем 13-18 градусов тепла.