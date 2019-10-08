По данным газеты Bild, один из преступников стрелял из автомата, а также бросил ручную гранату в сторону еврейского кладбища. Полиция ведет поиски злоумышленников.

В правоохранительных органах сообщили, что стрелявшие скрылись на автомобиле. Полиция оцепила место ЧП на улице имени Гумбольдта.

Полиция Галле попросила граждан оставаться в квартирах и избегать квартала, где произошел инцидент. По данным газеты Bild, инцидент произошел перед городской синагогой.

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В городе Галле (федеральная земля Саксония-Анхальт в Германии) неизвестный открыл стрельбу из автоматического оружия. В результате несколько человек погибли. Об этом сообщила в Twitter полиция города.

"По предварительным данным, есть убитые. Преступник скрылся", - отметили в правоохранительных органах.