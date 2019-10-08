Делегация России на встрече с Ильхамом Алиевым фото

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию России, находящуюся с визитом в стране по случаю 10-летия Дома русской книги в Баку. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

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