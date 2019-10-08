Делегация России на встрече с Ильхамом Алиевым фото
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию России, находящуюся с визитом в стране по случаю 10-летия Дома русской книги в Баку. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию России, находящуюся с визитом в стране по случаю 10-летия Дома русской книги в Баку. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.