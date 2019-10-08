Трамп: США не должны были отправлять войска на Ближний Восток
Президент США Дональд Трамп заявил, что руководству страны не нужно было направлять военнослужащих на Ближний Восток, где "сотни лет" продолжаются столкновения между различными группировками.
Fighting between various groups that has been going on for hundreds of years. USA should never have been in Middle East. Moved our 50 soldiers out. Turkey MUST take over captured ISIS fighters that Europe refused to have returned. The stupid endless wars, for us, are ending! https://t.co/Fbcem9i55Z— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 9, 2019
"Бои между различными группировками продолжаются сотни лет. США никогда не должны были присутствовать на Ближнем Востоке. Переместили 50 наших военнослужащих. Турция должна взять на себя захваченных бойцов ИГ, которых Европа отказывается принимать назад. Глупые бесконечные войны для нас заканчиваются!" – написал американский лидер в своем Twitter.