Трамп: США не должны были отправлять войска на Ближний Восток

Президент США Дональд Трамп заявил, что руководству страны не нужно было направлять военнослужащих на Ближний Восток, где "сотни лет" продолжаются столкновения между различными группировками.

"Бои между различными группировками продолжаются сотни лет. США никогда не должны были присутствовать на Ближнем Востоке. Переместили 50 наших военнослужащих. Турция должна взять на себя захваченных бойцов ИГ, которых Европа отказывается принимать назад. Глупые бесконечные войны для нас заканчиваются!" – написал американский лидер в своем Twitter.

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