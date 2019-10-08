В Латвии минимальная пенсия в два раза меньше, чем в Азербайджане что там у соседей?
Министерство финансов Латвии вот уже несколько лет подряд в конце года публикует расходы по бюджету. Но не только на домашней страничке в интернете. Решение нестандартное, прямо скажем. Цифры затрат бюджета можно увидеть на улицах Риги - на остановках общественного транспорта, в рекламных боксах, где обычно размещается реклама концертов или каких-то продуктов. Расшифровка затрат практически на все сферы жизни государства наглядна.
Как гласит эта информация, общий бюджет Латвии 2019 года составил более 9 миллиардов евро. На социальную защиту населения выделено 35 процентов или более 3 миллиардов евро. В систему здравоохранения пошло чуть более миллиарда. На образование — около 800 миллионов.
В то же время, на оборонные нужды потрачено 6,7 процента, то есть свыше 600 миллионов евро. В Латвии многие часто возмущаются тем, что страна снова закупила какие-то типы вооружения, иногда, бывшие в употреблении в других странах НАТО. Мол, лучше бы направить эти средства на строительство мостов, дорог, детских садов. Но почему-то критики забывают простую истину, которая хорошо известна азербайджанцам — если ты не кормишь свою армию, то будешь кормить армию врага.
Латвия живет по соседству с большим и мало предсказуемым соседом, который, как известно, не только наращивает вооружения, но и ведет гибридные войны по всему миру. Не случайно, столько же денег, сколько на оборону, из бюджета направлено на поддержание общественного порядка и безопасности государства.
На развитие экономической деятельности в Латвии выделено более 14 процентов бюджетного «пирога». В том числе более всего, на сельское хозяйство — 7 процентов (654 миллиона), на транспорт — 442 миллиона, на другие народнохозяйственные нужды выделено около 250 миллионов евро.
Интересно, что содержание госаппарата, платежи в фонды Евросоюза, дотации самоуправлениям, обеспечение госполитики в области налогов, таможни, науки, а также управление госдолгом, выплаты в бюджет Еврокомиссии — все в сумме составляет тоже 14 процентов.
С 1 октября в этой балтийской стране правительство пообещало очередное индексирование пенсий. Минимальная сейчас — 70 евро. Гораздо меньше, чем в Азербайджане.
Планируется минимум поднять до 99 евро. Но сегодня более 40 процентов пенсионеров живут на пенсию менее 300 евро. По данным латвийской статистики, если в семье - два человека, и доход каждого из них не выше 367 евро, или если семья состоит из двух взрослых и двух детей, и ее бюджет не превышает 770 евро, то такой уровень жизни подвержен так называемому риску бедности.
Наиболее уязвимой категорией в этом сегменте общества являются пенсионеры старше 65 лет. Их очень много — 74 процента.
Вообще, вот уже много лет Латвия считается «стареющим» государством. В этом она не является исключением из стран Евросоюза. И в «старых» странах Европы, и в «новых» увеличивается процент пожилых людей — растет смертность, падает рождаемость.
Накануне каждых выборов тема улучшения демографии у нас становится актуальной. Некоторые политики предлагают разные экстравагантные способы стимулирования рождаемости. Но до реальной программы на государственном уровне пока так и не принято. Звучат голоса, что увеличение необлагаемого минимального уровня зарплаты поможет удержать молодежь, начинающую трудовую деятельность в Латвии, от отъезда за границу с целью создания семьи там, а не на родине. Но все это пока на уровне дискуссий.
В бюджете на 2020 году власти планируют поднять необлагаемый минимум зарплаты до 300 евро. Накануне выборов одна из партий предлагала увеличение его до 500 евро. Но, как считают аналитики, выборы прошли, партия попала в парламент, а цель эта пока нереальна. К тому же, специалисты считают, что от повышения необлагаемого минимума ничего не выиграют многодетные семьи (в Латвии такими считаются семьи, в которых трое и больше детей). Риску бедности в этой группе подвержены более 20 процентов семей.
В последние годы в Латвии растут зарплаты, что закономерно — страна показывает стабильный рост экономики. Но, в то же время в обществе растет и удельный вес бедных. Неравенство доходов — проблема, которая за все годы второй независимой Латвийской Республики так и не решена. Расслоение общества по-прежнему заметно, как говорится, невооруженным глазом.
Рига полна дорогими автомобилями — на улицах часто можно заметить новенькие «бентли», «мазерати», «роллс-ройсы» с латвийскими номерами. Рестораны в престижном центре полны круглый год. Чтобы купить квартиру в пределах бульварного кольца, надо обладать капиталом в несколько миллионов евро.
Но если покинуть пределы центра и поехать на трамвае или автобусе в сторону «спальных» районов, можно увидеть другой город — с неухоженными полутораэтажными домами, неухоженными дворами, разбитыми внутриквартальными дорогами. В эти места ручеек городского бюджета пока не добрался.
Каждое новое правительство в Латвии (да и не только в Латвии) пытается вселить надежду и убедить общество, что все идет к лучшему. Но, как известно, гладко было на бумаге, да забыли про овраги...