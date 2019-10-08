Владимир Решетов, спецкор по странам Балтии и Польше 16:11

Министерство финансов Латвии вот уже несколько лет подряд в конце года публикует расходы по бюджету. Но не только на домашней страничке в интернете. Решение нестандартное, прямо скажем. Цифры затрат бюджета можно увидеть на улицах Риги - на остановках общественного транспорта, в рекламных боксах, где обычно размещается реклама концертов или каких-то продуктов. Расшифровка затрат практически на все сферы жизни государства наглядна. Как гласит эта информация, общий бюджет Латвии 2019 года составил более 9 миллиардов евро. На социальную защиту населения выделено 35 процентов или более 3 миллиардов евро. В систему здравоохранения пошло чуть более миллиарда. На образование — около 800 миллионов.

В то же время, на оборонные нужды потрачено 6,7 процента, то есть свыше 600 миллионов евро. В Латвии многие часто возмущаются тем, что страна снова закупила какие-то типы вооружения, иногда, бывшие в употреблении в других странах НАТО. Мол, лучше бы направить эти средства на строительство мостов, дорог, детских садов. Но почему-то критики забывают простую истину, которая хорошо известна азербайджанцам — если ты не кормишь свою армию, то будешь кормить армию врага. Латвия живет по соседству с большим и мало предсказуемым соседом, который, как известно, не только наращивает вооружения, но и ведет гибридные войны по всему миру. Не случайно, столько же денег, сколько на оборону, из бюджета направлено на поддержание общественного порядка и безопасности государства. На развитие экономической деятельности в Латвии выделено более 14 процентов бюджетного «пирога». В том числе более всего, на сельское хозяйство — 7 процентов (654 миллиона), на транспорт — 442 миллиона, на другие народнохозяйственные нужды выделено около 250 миллионов евро. Интересно, что содержание госаппарата, платежи в фонды Евросоюза, дотации самоуправлениям, обеспечение госполитики в области налогов, таможни, науки, а также управление госдолгом, выплаты в бюджет Еврокомиссии — все в сумме составляет тоже 14 процентов. С 1 октября в этой балтийской стране правительство пообещало очередное индексирование пенсий. Минимальная сейчас — 70 евро. Гораздо меньше, чем в Азербайджане.