Саудовская Аравия приготовилась к новым атакам на нефть

Компания Saudi Aramco к концу ноября восстановит производство нефти, пострадавшее из-за атаки дронов. Об этом на конференции Oil & Money в Лондоне заявил глава компании Амин Нассер, передает CNBC.

Он подчеркнул, что отсутствие международной реакции на случившееся в середине сентября несет большую угрозу, так как позволяет предполагать возможность новых атак. По его мнению, безнаказанность может придать нападавшим «новые силы» и поставить под угрозу энергетическую безопасность.

Саудовская Аравия является крупнейшим в мире экспортером и вторым по величине производителем нефти в мире. После атаки она сократила добычу вдвое.