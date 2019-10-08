Преступление произошло 15 января этого года перед кафе «Хобахт», расположенном в селе Мюшкюр в Хачмазском районе. Назим Гасанов вместе с другом вечером зашел в это кафе, где они решили поужинать. В это время один из посетителей кафе – 27-летний Тамерлан Хамидов стал оскорблять Назима и его брата Федаина. Между Назимом Гасановым и Тамерланом Хамидовым произошел конфликт, в ходе которого Назим нанес Тамерлану несколько ножевых ранений. Раненый молодой человек был доставлен в больницу, но врачам не удалось его спасти.

Согласно материалам уголовного дела, конфликт между Гасановым и Хамидовым начался из-за того, что Тамерлан обвинил брата Назима в том, что он является осведомителем полиции. По словам Хамидова, Федаин Гасанов сдал его полиции. Назим Гасанов сказал, что если это правда, то он сам поговорит с братом и отругает его. После этого он отправился в магазин за сигаретами, однако кроме сигарет купил там и нож, после чего вернулся в кафе.

«Тамерлан, увидев меня, снова стал оскорблять меня и брата. Я вышел из кафе на улицу, а он пошел за мной. На улице он напал на меня и я, не выдержав, схватился за нож. Инициатором конфликта был он, я лишь защищался. После инцидента я сам позвонил в полицию и рассказал о случившимся», - заявил обвиняемый.

Затем показания дал отец убитого, потерпевший Тарлан Хамидов.

«Мой сын, хотя и был чуть взбалмошным, был нормальным молодым человеком без вредных привычек. Он был рабочим, а свободное время проводил с друзьями.

Убийцу сына я не знаю. В ту ночь сын не пришел домой, но я не стал волноваться, думая, что он с друзьями. А утром мне позвонил родственник Джамал и сказал, что Тамерлана убили, и что его тело в морге.

Я не знаю, почему Назим убил моего сына. Ни я, ни моя семья не враждовали с ним и его семьей», - сказал потерпевший.

Затем показания в качестве свидетеля дал Федаин Гасанов. По его словам, пять лет назад он познакомился с Тамерланом, когда тот хотел купить его машину. Через несколько дней после того, как они познакомились и поговорили в чайхане, Тамрлана задержали сотрудники полиции и нашли при нем наркотики.