Стрелок из Галле пытался напасть на турецкое кафе

Преступник, устроивший стрельбу в Галле, пытался напасть и на турецкую закусочную. Об этом сообщает немецкий телеканал n-tv со ссылкой на очевидцев.

Предполагаемый стрелок пытался кинуть в заведение пиротехническое изделие, а также открыл стрельбу по витрине, сообщили в эфире. В результате этих действий никто не пострадал.

Ранее у синагоги в Галле произошла стрельба, погибли как минимум два человека. Нападавшие, которых, по предварительным данным, было двое, скрылись с места ЧП, позже полиция сообщила о задержании одного подозреваемого.

Недалеко от Галле, как пишет газета Bild, злоумышленники ранили водителя такси и, скорее всего, угнали его автомобиль.