Алхас Исмаилов, отдел социума 17:12

Неделю назад haqqin.az в материале «Если так пойдет, в Баку не останется и кустика» рассказал о проблемах, с которыми столкнулись бакинцы, проживающие по улице Л.Иманова в Ясамальском районе, пожелав озеленить хотя бы часть своей улицы. Редакция получила разъяснения из воспрепятствовавших инициативе горожан ИВ Ясамальского района и АО «Азеравтойолсервис».

Глава пресс-службы «Азеравтойолсервис» Анар Наджафли: «На указанной территории, по решению правительства страны, реконструируется автомобильная дорога протяженностью 800 метров - от улицы Хагвердиева до улицы Ландау. Значительно расширяется проезжая часть, сооружаются тротуары, которых, кстати, на участке улицы Иманова не было вовсе. Высаженные жильцами деревья никак не вписывались в проект новой трассы, мешали работе дорожников. Озеленение города – дело, безусловно, хорошее, но оно не должно осуществляться хаотично, там, где горожанам заблагорассудится. После окончания строительства будет решаться и этот вопрос. Что же касается торговых объектов на новых тротуарах, то это забота исполнительных властей - «Азеравтойолсервис» строит дороги, а не магазины». ИВ Ясамальского района: «Никто на новых тротуарах строить какие-либо объекты не собирается. Почему так решили жители домов по улице Иманова, непонятно. Высаженные ими деревья действительно препятствуют расширению дороги. Вообще, самовольная, не согласованная с администрацией района посадка зеленых насаждений запрещена. Дело в том, что это может нарушить какие-либо коммуникации, помешать запланированному в будущем переустройству участка. Даже породу деревьев, которые задумали сажать горожане, нужно согласовывать, потому что отдельные виды зеленых насаждений могут оказывать неблагоприятное воздействие на окружающую среду. Вместе с тем, мы готовы выслушать любое предложение жителей района».

Оба ответа, как видите, достаточно ясные и конкретные, однако непонятно, почему, прежде чем варварски выкорчевывать посаженные гражданами зеленые насаждения, нельзя было обратиться к ним, разъяснить правила озеленения города. Почему надо было оскорблять людей, вложивших в эти посадки свои деньги и труд, бросаться с ними чуть ли не в рукопашную? Не сделано это, между прочим, и до сего дня. И работники «Азерйолсервис», и чиновники ИВ Ясамальского района почему-то считают, что-то миссия прессы – разъяснять, успокаивать, разруливать ситуацию. Можно понять возмущение жителей района, когда, проснувшись поутру, они увидели разоренным зеленый уголок, который они обихаживали целое лето. А когда они попытались остановить действовавших там рабочих, то подверглись всяческим оскорблениям и угрозам. Нигяр Ахмедова, Эльдар Мурадов и другие жители района вновь обратились в редакцию и сообщили, что публикация на сайте вызвала у сотрудников двух развернувших рядом с их домам структур новую волну негодования. Инициаторам посадки деревьев заявили, что они провокаторы, мешающие благоустройству города и кляузничающие во все инстанции.