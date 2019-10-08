8 октября в Азербайджанском национальном музее ковра при участии министра культуры Азербайджана Абульфаса Гараева состоялась встреча с руководителями, продюсерами и индивидуальными специалистами ведущих компаний, функционирующих в областях (музыки, дизайна, архитектуры, моды, ремесла, изобразительного искусства, кино, видео, фотоискусства, литературы и публицистики, рекламы, телерадиовещания, игр и креативных технологий) Творческих и культурных индустрий (ТКИ), сообщает пресс-служба министерства.

Приветствуя участников, Абульфас Гараев дал информацию о деятельности и перспективных планах развития ТКИ в Азербайджане и сказал, что целью встречи являлся обмен мнениями с представителями ТКИ, создание среды сотрудничества и реализация совместных проектов развития в будущем.

Затем заместитель главы Аппарата Министерства культуры - заведующий Отделом по вопросам международного сотрудничества и инновационного развития Васиф Эйваззаде выступил с презентацией на тему «Творческие и культурные индустрии» и привел примеры роли и значения этих отраслей в мировой экономике и экономике отдельных стран. В презентации также была представлена информация о потенциале и текущих проблемах существующих в ТКИ в Азербайджане, о мероприятиях, предпринимаемых министерством, и планах на будущее.

После презентации министр Абульфас Гараев выступил с речью о потенциальных возможностях для ТКИ в стране, текущей деятельности и будущих планах в направлении развития ТКИ. Министр подчеркнул важность развития ТКИ для диверсификации экономики и развития ненефтяного сектора Азербайджана, осуществляемого президентом Ильхамом Алиевым.

Участники встречи также выступили на эту тему, озвучили свои мнения и предложения. Министр Абульфас Гараев отметил, что эти предложения будут учтены в процессе разработки «Стратегической дорожной карты по развитию Творческих и культурных индустрий в Азербайджане на 2020-2030 годы».