В Иране нашли крупное газовое месторождение
В южной провинции Ирана обнаружено крупное газовое месторождение, сообщает агентство Fars со ссылкой на директора департамента разведки Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) Сайеда Салеха Хенди (Seyed Saleh Hendi).
"Огромные запасы газа обнаружены в южной провинции Ирана Фарсе после года активной разведки в регионе", - говорится в сообщении компании.
Согласно сообщению, исследователи Ирана полагают, что запасов газа хватит на 16 лет потребления Тегераном.