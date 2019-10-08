Турция заглушила связь на границе с Сирией
Турция заглушила телефонную и электронную связь на границе с Сирией, сообщает Haber Turk.
Согласно информации, данный шаг был предпринят для обеспечения безопасности военной операции на севере Сирии.
Также сообщается, что в настоящее время ВВС Турции и турецкая артиллерия наносят удары по позициям террористов на севере Сирии.
Отметим, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции в Сирии.
По словам Эрдогана новая антитеррористическая операция на севере Сирии проводится под названием «Источник мира» (Barış Pınarı).