Турция заглушила связь на границе с Сирией

Турция заглушила телефонную и электронную связь на границе с Сирией, сообщает Haber Turk.

Согласно информации, данный шаг был предпринят для обеспечения безопасности военной операции на севере Сирии.

Также сообщается, что в настоящее время ВВС Турции и турецкая артиллерия наносят удары по позициям террористов на севере Сирии.

Отметим, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции в Сирии.

По словам Эрдогана новая антитеррористическая операция на севере Сирии проводится под названием «Источник мира» (Barış Pınarı).