Все началось после состоявшегося в воскресенье телефонного разговора Дональда Трампа с Реджепом Эрдоганом. Практически сразу после него представитель администрации президента США объявил, что американские войска не будут находиться в непосредственной близости от места, где турецкая армия несколько часов назад начала операцию Barış Pınarı - «Источник мира». Сказать, что это вызвало шок, плавно перешедший в откровенную истерику как в самих Штатах, так и на Ближнем Востоке - это не сказать ничего.

Новые потрясения в Вашингтоне и на Ближнем Востоке начались вечером в воскресенье, 6 ноября, после того как Белый дом объявил о выводе войск из зоны сирийско-турецкой границы.

В качестве примера - 7 октября в @realDonaldTrump появляется запись: «Как я уже заявлял ранее: если Турция сделает [в Сирии - И.П.] что-то, что я, по своей великой и непревзойденной мудрости, считаю недопустимым, я полностью уничтожу экономику Турции». А спустя сутки, 8 октября, пишет: «…люди забывают, что Турция является крупным торговым партнером Соединенных Штатов, фактически они делают конструкционную стальную раму для нашего истребителя F-35. С ними также было хорошо иметь дело, [когда они] помогали мне спасти много жизней в провинции Идлиб…»

Трамп в очередной раз устроил жесткий «разрыв шаблона» американскому истеблишменту и всем системным внешним участникам сирийского конфликта. При этом - еще и усугубив ситуацию, выдавая раз за разом в Твиттер взаимоисключающие заявления. Словом, «все мозги разбил на части, все извилины заплел», окончательно дезориентировав не только окружающих, но, такое впечатление, и самого себя.

Да и в промежутках между этими двумя твитами - основным, по нынешним временам источником информации об очередных виражах американской внешней политики - Дональд Трамп откровенно демонстрировал чудеса словесной эквилибристики высочайшего класса. «Возможно, мы находимся в процессе ухода из Сирии, но мы ни в коем случае не отказались от курдов, которые являются особенными людьми и замечательными бойцами». И почти сразу - «наши отношения с Турцией, членом НАТО и торговым партнером остаются очень хорошими».

В итоге американцы покинули несколько точек у границ Турции, где ранее проводилось совместное патрулирование. Но одновременно с этим США перестали координировать воздушные операции Турции и делиться информацией по наблюдению над северо-востоком Сирии. Это, разумеется, не означает, что для турецких ВВС закрыто воздушное пространство Сирии, но без подобной информации им будет очень сложно самостоятельно координировать полеты в этом районе.

То есть картина вырисовывается следующая - Белый дом в принципе согласен на проведение Турцией военной операции, но только ограниченной в плане протяженности. Иными словами, совсем не такой, какой «Источник мира» видит Анкара.

Аналогичным образом обстоят дела и с выводом американских войск. Помнится, в декабре прошлого года, и опять же - после телефонного разговора с Эрдоганом, Дональд наш «Разрушитель мозга» Трамп тоже обещал в одностороннем порядке уйти из Сирии. Скандал тогда вышел знатный, один из лучших американских военачальников, Джеймс «Бешеный пес» Мэттис даже в знак протеста ушел в отставку с поста министра обороны. Но ни один американский солдат Сирию не покинул.

Право же, сегодня трудно отделаться от ощущения дежа вю - шок, скандал, разрыв шаблонов и рост продаж антидепрессантов сотрудникам американских и иностранных внешнеполитических ведомств, военным и сотрудникам разведок. А в итоге - Эрдогану не позволят зайти слишком далеко, ожидания одних и отчаяние других окажутся явно завышенными. Сами же американцы сохранят в Сирии свое присутствие на неопределенное время, оставив за собой роль верховного арбитра и свободу маневра. В частности, именно в Вашингтоне будут определять, что именно для внешних игроков в сирийской ситуации будет пресловутыми «красными линиями».

Причем, что принципиально важно, это будет результатом договоренностей Дональда Трампа с американским «глубинным государством», а никак не результатом соглашения США с другими государствами или теми же курдами. Президент может сколько угодно и вполне искренне стремиться к выполнению данного им избирателям обещания вывести Америку из «этих бесконечных войн». Тем более что Сирия и все, с ней связанное ему, откровенно говоря, совершенно не интересны. Но разрушить американское влияние в регионе «глубинное государство» ему не позволит - такая вот диалектика, которую нужно обязательно учитывать при оценке происходящего сегодня.

Так что строить прогнозы по дальнейшему развитию ситуации в Сирии, негодовать или оплакивать - явно преждевременно. Перефразируя известное выражение - «Источник мира» план покажет». Ничуть не удивлюсь, если спустя неделю Анкара начнет обвинять США в нарушении обещаний, курды - о ситуации с которыми haqqin.az расскажет в самое ближайшее время - вновь покажут Дамаску кузькину мать. Ну а остальные же участники сирийского конфликта будут с недоумением вопрошать самих себя: «А что это такое от Трампа было?»