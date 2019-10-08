Сирийские курды обстреляли турецкий город

Формирования сирийских курдов "Сирийские демократические силы" (SDF) в ответ на авиаудары турецких ВВС обстреляли снарядами турецкий город Нусайбин на границе с Сирией, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Ikhbariya.

"SDF обстреляли несколькими минометными снарядами турецкий город Нусайбин", - передает телеканал.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции ВС страны "Источник мира" на севере Сирии, направленной против террористической Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство".