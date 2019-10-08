Переговоры глав МВД Азербайджана и Грузии в Баку

Министр внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Вилаят Эйвазов принял находящуюся в Баку с официальным визитом делегацию во главе с министром внутренних дел Грузии генерал-лейтенантом Вахтангом Гомелаури, сообщает пресс-служба МВД.

Согласно информации, В.Эйвазов поздравил грузинского коллегу с назначением на должность, затем проинформировал гостей о текущей криминогенной ситуации, реформах, проводимых в Азербайджане во всех сферах, мерах по борьбе с преступностью и др.

В свою очередь глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури поблагодарил за искренний прием, подробную информацию и гостеприимство.

Стороны также обсудили представляющие взаимный интерес вопросы.