Евросоюз призвал Турцию остановиться

Евросоюз призывает Турцию остановить военную операцию «Источник мира» в Сирии. Такое заявление сделал глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, передает Associated Press.

«Я призываю Турцию остановить военную операцию», — сказал представитель Европейского союза. По мнению Юнкера, несмотря на имеющиеся проблемы безопасности Турции, вторжение на север Сирии лишь усилит страдания мирных жителей. Он также отметил, что ЕС не будет помогать Анкаре финансово создавать зону безопасности.

Ранее, 9 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции «Источник мира» (Peace Spring) Вооруженных сил Турции в Сирии совместно с формированиями «Сирийской свободной армии» против Рабочей партии Курдистана и «Исламское государство».