Мятежным армянским генералом займутся спецслужбы

Генпрокуратура Армении направила в Службу национальной безопасности скандальное интервью бывшего секретаря Совета нацбезопасности сепаратистской «НКР» Виталия Баласаняна.

Последний в одном из своих интервью допустил ряд оскорбительных высказываний в адрес премьер-министра Армении Никола Пашиняна и пригрозил физической расправой членам партии "Сасна црер". Более того, Баласанян прямым текстом обвинил премьера и "Сасна црер" в терроризме.

В Генпрокуратуре между тем сообщили Sputnik Армения, что генпрокурор передал заявления Баласаняна в СНБ с целью проверки содержащихся в них обстоятельств.