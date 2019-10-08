Все по плану: эксперты снова обсудили новый Генплан Баку фото
Процесс подготовки Генплана Баку с участием ведущих иностранных компаний и местных экспертов продолжается в соответствии с запланированным графиком. Сегодня состоялось третье заседание Рабочей группы, созданной Госкомитетом по градостроительству и архитектуре для координации участвующих в этом процессе сторон.
Поприветствовав участников заседания, зампредседателя Госкомитета Довлет Довлетханов высоко оценил активность участников на прошлом заседании, а также выдвинутые предложения. Он поблагодарил участников Рабочей группы за эффективное сотрудничество в планировании будущего развития города Баку.
По его словам, результаты обсуждения экспертов на прошлом заседании на темы «Общественные транспортные сети, обеспечивающие мобильность населения», «Современная городская экономика» и "Формирование города с полицентричным ядром" внесли ценный вклад в процесс подготовки Генплана Баку.
Затем на заседании выступил представитель градостроительной компании AS+P Франк Хоф, который предложил на обсуждение несколько предварительных предложений и решений, разработанных на основе приоритетов развития города Баку.
Предложенные взгляды городского планирования охватывали такие темы, как «Формирование благоприятной инфраструктуры инженерных коммуникаций», «Город с устойчивой окружающей средой», «Сохранение культурного наследия и новая городская экономика».
Затем заседание Рабочей группы продолжилось в формате трех параллельных сессий с участием представителей, специализирующихся по каждой теме организаций.
На сессиях, которые модерировались представителями Государственного комитета по градостроительству и архитектуре и консультирующей Госкомитет компанией BCG, были широко обсуждены все выдвинутые взгляды и решения, а также заслушаны заключения городских структур.
В то же время на заседании были организованы слушания и предварительная оценка ряда стратегических проектов, которые сыграют роль в реализации Генплана Баку, а также послужат системному развитию города как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе.
Отметим, что первое заседание Рабочей группы состоялось в июне этого года. Ее работа направлена на повышение эффективности работ по подготовке Генплана города Баку и организации обмена информацией между городскими структурами в этом направлении. Очередное заседание Рабочей группы состоится в ноябре в формате стратегической сессии и будет посвящено обсуждению портфеля выбранных стратегических проектов.