Отдел информации 20:12

Процесс подготовки Генплана Баку с участием ведущих иностранных компаний и местных экспертов продолжается в соответствии с запланированным графиком. Сегодня состоялось третье заседание Рабочей группы, созданной Госкомитетом по градостроительству и архитектуре для координации участвующих в этом процессе сторон. Поприветствовав участников заседания, зампредседателя Госкомитета Довлет Довлетханов высоко оценил активность участников на прошлом заседании, а также выдвинутые предложения. Он поблагодарил участников Рабочей группы за эффективное сотрудничество в планировании будущего развития города Баку.

По его словам, результаты обсуждения экспертов на прошлом заседании на темы «Общественные транспортные сети, обеспечивающие мобильность населения», «Современная городская экономика» и "Формирование города с полицентричным ядром" внесли ценный вклад в процесс подготовки Генплана Баку. Затем на заседании выступил представитель градостроительной компании AS+P Франк Хоф, который предложил на обсуждение несколько предварительных предложений и решений, разработанных на основе приоритетов развития города Баку. Предложенные взгляды городского планирования охватывали такие темы, как «Формирование благоприятной инфраструктуры инженерных коммуникаций», «Город с устойчивой окружающей средой», «Сохранение культурного наследия и новая городская экономика».