Россия и США вместе пострадали в Европе

Евросоюз ввел повышенные пошлины на сельскохозяйственные удобрения из трех стран: России, США, а также Тринидада и Тобаго. Соответствующее постановление опубликовано в официальном журнале ЕС.

Поводом для введения тарифов стали обвинения в том, что производители мочевины и аммиачной селитры из трех стран продают свою продукцию в 28 странах ЕС по более низкой цене, нежели местные компании. Такую практику в блоке расценили как демпинг.

Размер пошлин для каждой из трех стран будет разным. Российские предприятия, за исключением компаний «Азот» и «Невинномысский Азот», должны будут платить 42,47 евро с каждой метрической тонны своих удобрений, ввезенных в ЕС. Американские предприятия заплатят 29,48 евро с тонны, компании Тринидада и Тобаго — 22,24 евро.

Европейские власти надеются таким образом поддержать местных производителей, позиции которых пошатнулись из-за ценовой политики попавших под санкции компаний. В частности, пошлины должны помочь польской Azoty Zaklady Azotowe Pulawy.