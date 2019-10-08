Франция потребовала созвать Совет Безопасности ООН в связи с началом операции Турции по созданию зоны безопасности в Сирии. Об этом заявила госсекретарь МИД Франции по европейским вопросам Амели де Моншален, передает Reuters.

Министр также заявила, что Франция, Великобритания и Германия вскоре подготовят заявление, в котором «решительно осуждают» турецкую операцию в Сирии.

Ранее президент Турции Рейджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции на северо-востоке Сирии под названием «Источник мира», направленной против курдских формирований в этом районе.