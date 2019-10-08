Генсек ООН высказался против операции Турции в Сирии
Военная операция Турции на севере Сирии является нарушением Устава ООН и международного гуманитарного права, уверен генсек ООН Антониу Гутерреш.
По словам его зампреда Фархана Хака, генсек выражает крайнюю обеспокоенность эскалацией в Сирии и призывает Турцию вернуться к соблюдению правил.
Особое внимание генсек уделил мерам по защите безопасности мирных жителей и инфраструктуры в районах, затронутых операцией.
Геттереш подчеркнул, что у конфликта в Сирии нет военного решения.