Икрам Нур для haqqin.az 9 октября 2019, 21:40

Эрдоган отдал приказ о начале войсковой операции «Источник мира» в Северной Сирии. Министр обороны Турции Хулуси Акар уже представил отчет о начале боевых действий. Инженерные части начали снимать бетонные блоки на границе для облегчения движения механизированных соединений, ведется артиллерийский обстрел курдских позиций, наносятся бомбо-штурмовые удары. Политический сектор социальных сетей был заполнен сегодня стенаниями о судьбе курдов, которые, вот неожиданность, вновь оказались на грани этноцида волею «предавшего» их, самых-самых преданных союзников США, Дональда Трампа. Турецкая операция в Северной Сирии еще не началась, а плач по курдам громкостью звучания и накалом страстей приобретает совершенно апокалиптический характер вселенской, не меньше, катастрофы.

Естественно, представители YPG/SDF бисером рассыпают воззвания «граду Вашингтону и остальному миру», в котором с одной стороны пророчествуют о надвигающейся катастрофе и готовящейся пролиться крови «тысяч ни в чем не повинных гражданских лиц». С другой - «играют мускулами» и грозят агрессорам, призывая народ двигаться в направлении районов, близких к сирийско-турецкой границе, «для проведения актов сопротивления в это сложное историческое время». Буквально пару часов назад, когда началась турецкая операция, руководство SDF обратилось к мировому сообществу и участникам мирного процесса в Сирии с просьбой помочь остановить надвигающуюся гуманитарную катастрофу. Одновременно с этим администрация федерации Северной Сирии объявила о мобилизации всех боеспособных граждан и призвала готовиться к вторжению. Тысячи людей ответили на призыв, наблюдатели сообщают, что населенные пункты начинают пустеть. И несколько минут назад, когда писались эти строки, пришло ключевое сообщение - Дональд Трамп официально запретил контингенту ВС США в Сирии оказывать помощь курдским формированиям SDF. И опять дежа вю. Точно так же в 2017 году США отказались помогать курдам в Киркуке и отдали их на милость Ирана и багдадского правительства.

То есть - все же предательство, кинули и слили? На мой взгляд, здесь и сейчас, когда операция «Источник мира» уже началась и, по всей видимости, на ближайшие дни станет главной информационной темой - крайне важно понимать две вещи. Во-первых, прежде чем делать какие-то выводы - нужно внимательно посмотреть на карту. Сразу видно, что территория, которая находится под условным контролем курдов из YPG/SDF (при поддержке американцев), очень большая. А та часть севера Сирии, на которой Анкара намерена создать буферную зону, это всего лишь небольшой кусок. То есть слухи о том, что целью Анкары является полная зачистка сирийских курдов и занятие контролируемых ими территорий - явное, мягко говоря, преувеличение. Причем - откровенно недобросовестное преувеличение. Во-вторых, существование независимого Сирийского Курдистана не нужно никому из системных внешних игроков. Руководство YPG/SDF сейчас пугает американцев и их союзников тем, что пойдет на заключение соглашения с Дамаском [читай - Москвой и Тегераном - И.Н.] - курды признают его юрисдикцию над Северной Сирией в обмен на защиту от турок. Что же, если ход событий последних лет, начиная с референдума о независимости Иракского Курдистана, их ничему не научил - пусть пробуют, наступать на грабли ведь можно бесконечно, так же, к примеру, как смотреть на текущую воду или горящий огонь. Кстати, Шахину Гило, командующему PKK/YPG, который сейчас об этом заявляет, не лишним было бы вспомнить, что в прошлом году, во время проведения Анкарой операции «Оливковая ветвь», он уже пытался договориться с Дамаском о том же самом - совершенно безуспешно.

Вообще, рассуждения о том, что Вашингтон курдов сегодня «слил» - феерически бред, такой, что смешно становится. У YPG и SDF есть достаточно четко прописанное место в «большой игре» на Ближнем Востоке. Оно определено еще в середине прошлого века и регулярно оплачиваемо. А то, что они себе нафантазировали сверх этой роли - сугубо их личные проблемы, которые никто решать не собирается. Такова суровая правда жизни - независимое курдское государство никому не нужно. Возможно, у Израиля иная точка зрения на этот счет, более того, Нафтали Бенет, министр образования, тут заявил, что «мы, израильтяне, молимся за курдский народ, который находится под угрозой жесткого нападения со стороны Турции». Но, как меланхолично констатирует курдский ресурс RIATAZA: «Израильское правительство пока не выступало с заявлением о внезапном решении Трампа, хотя еврейское государство исторически было близко с курдами, многие из которых симпатизируют Израилю и подверглись жестоким арабским и турецким преследованиям». Более того, нелишним было бы напомнить то, что менее двух десятилетий назад Биньямин Нетаньяху в качестве непременного условия для заключения мира с Сирией, требовал от Дамаска, чтобы тот прекратил поддерживать не только палестинских, но и курдских террористов из Рабочей партии Курдистана. Или то, что почетный председатель прокурдской Демократической партии народов (HDP), Эртугрул Кюркчю был замешан в убийстве израильского генерального консула в 1971 году. Так что и с израильской поддержкой все очень непросто… Ну и в заключение на сегодня - о перспективах «ожесточенного курдского сопротивления» ведущей наступление турецкой армии. Население территорий, где разворачивается операция Анкары, это смешанное население, и курдским вооруженным группировкам там рады далеко не все. Уже поэтому часть местного населения может воспринять турецких военных и их прокси из ССА с гораздо большим энтузиазмом, чем воспринимают сейчас присутствие курдских отрядов.