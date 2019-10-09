Трамп осудил действия Турции в Сирии но приказал не вмешиваться
Президент США Дональд Трамп назвал «вторжением» военную операцию Турции на севере Сирии, направленную против курдов.
Как сообщает пресс-служба Белого дома, американский лидер высказал неодобрение действиям Турции, которая является членом НАТО.
По словам Трампа, операция «Источник мира» стала «плохой идеей» и должна быть прекращена.
«Сегодня утром Турция, являющаяся членом НАТО, вторглась в Сирию. США не одобряют эту атаку и дали понять Турции, что эта операция — плохая идея», — гласит его заявление.
При этом телеканал Fox News узнал, что американские военные получили приказ не препятствовать проведению операции, когда курдские формирования запросили у них помощи.