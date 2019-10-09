Армия Турции начала наземную часть военной операции в Сирии. Об этом сообщает турецкое Министерство обороны, передает РИА Новости.

«Наши военные совместно со Свободной сирийской армией приступили к наземной части операции», — говорится в сообщении.

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Армия Турции вступила в бой с курдскими отрядами «Сирийских демократических сил» (СДС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидцев.

По информации собеседников агентства, турецкая армия вошла в город Тель-Абьяд, который находится на севере Сирии. Там она вступила в бой с курдскими боевиками.