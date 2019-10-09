Турецкая армия вступила в первый бой с курдскими боевиками обновлено
Армия Турции начала наземную часть военной операции в Сирии. Об этом сообщает турецкое Министерство обороны, передает РИА Новости.
«Наши военные совместно со Свободной сирийской армией приступили к наземной части операции», — говорится в сообщении.
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Армия Турции вступила в бой с курдскими отрядами «Сирийских демократических сил» (СДС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидцев.
По информации собеседников агентства, турецкая армия вошла в город Тель-Абьяд, который находится на севере Сирии. Там она вступила в бой с курдскими боевиками.
YPG/PKK evlerden saldırıyor— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) 9 октября 2019 г.
Terör örgütü YPG/PKK’nın, Türkiye’deki sivil yerleşimlere saldırırken sivillere ait evleri kullandığı görüldü https://t.co/xmAjetAKzy pic.twitter.com/hLsvsaiYtb