Ильхам Алиев едет на саммит СНГ

Информацию об этом президент Ильхам Алиев подтвердил сегодня на встрече с российской делегацией во главе с председателем комитета Госдумы России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонидом Калашниковым.

В ходе заседания в Ашхабаде планируется обсудить комплекс вопросов, направленных на развитие и укрепление многостороннего сотрудничества в рамках Содружества, а также обменяться мнениями по международным проблемам, представляющим взаимный интерес.

В ходе заседания будет принят ряд документов, в том числе решение о переходе председательства в СНГ в 2020 году к Республике Узбекистан, Декларация о стратегическом экономическом сотрудничестве, Обращение глав государств — участников СНГ к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 75-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, Программа сотрудничества в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2020−2022 годы.