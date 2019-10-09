Азербайджан исключил немецкую журналистку из "черного списка"

Гражданка Германии Сильвия Стёбер обратилась в МИД Азербайджана с письменной просьбой исключить ее из списка иностранных граждан, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджана, сообщает пресс-служба МИД.

В своем письме Сильвия Стёбер отметила, что уважает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана в рамках международно признанных границ, а также законы и порядки страны, а своим визитом на оккупированные территории никоим образом не намеревалась ставить под сомнение территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

В своем обращении она отметила, что не была осведомлена о последствиях визита.

После рассмотрения в установленном порядке обращения гражданки Германии было принято решение об исключении ее из списка нежелательных лиц.