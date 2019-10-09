Джо Байден требует импичмента Трампа

Экс-вице-президент США Джон Байден высказался за инициацию процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.

Он также заявил, что американский лидер отказывается выполнять требования Конгресса США. По мнению Байдена, Трамп уже сам сделал себя «осужденным» на глазах у всего мира и американского народа.

Бывший вице-президент США подчеркнул, что президент США нарушил присягу, а также отметил, что импичмент Трампа позволит сохранить Конституцию и демократию США.