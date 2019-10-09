Трамп отреагировал на призыв Байдена к импичменту

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал заявление его будущего оппонента на президентских гонках в США Джо Байдена, призвавшего к его импичменту. Об этом он написал в Твиттере.

Трамп заявил, что ему жалко смотреть на Байдена и его сына Хантера, которые нанесли большой ущерб американским налогоплательщикам своими призывами к импичменту президента.

«А я не сделал ничего плохого». — добавил Трамп.

По его словам, Байден заявил о поддержке импичмента, так как его кампания провалилась и у него не было другого выбора.